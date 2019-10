Nuevo Laredo: Minuto a minuto de la ejecución extrajudicial de 8 personas

El pasado 10 de septiembre se dieron a conocer las denuncias que hizo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en el sentido de que la Policía Estatal de Tamaulipas estaba tratando de hacer pasar como un enfrentamiento con miembros del Cártel del Noreste, la ejecución extrajudicial de ocho personas.

En Punto accedió a la reconstrucción que hicieron minuto a minuto los militares que acompañaron a los policías estatales ese 5 de septiembre en Nuevo Laredo

La reconstrucción que hacen apunta a que efectivamente lo que ocurrió ese día fueron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías y que así lo habían planeado.

En Punto tuvo acceso a las declaraciones de los soldados que participaron en el operativo del pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo para brindar vigilancia perimetral al operativo de las fuerzas especiales de la policía tamaulipeca: el CAIET, Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas.

A las 3:50 de la mañana del jueves 5 de septiembre, una base de operación móvil con tres unidades salió del campo militar en Nuevo Laredo. Patrullaron junto a los estatales en la colonia Cántaros hasta las 4;10 de la mañana.

A las 6:20 de la mañana, los militares brindaron protección a las patrullas estatales a 150 metros de la calle Jesús Guajardo 649, colonia Buena Vista, donde se supo posteriormente que Luis Fernando Hernández Viesca, de 19 años de edad, fue sustraído a manos de policías tamaulipecos.

A las 6:45 las patrullas se dirigieron al número 6836 de Héroes de Nacataz, en la colonia Buenos Aires, donde se supo después que las fuerzas especiales de Tamaulipas sacaron a tres hombres y tres mujeres. Los militares explicaron que brindaron protección a 250 metros de distancia, por lo que no pudieron ver cuando los policías sacaron a las personas. Quienes sí vieron lo sucedido fueron los vecinos del lugar.

A esa misma hora, otra base de operación registró que una grúa remolcaba una camioneta Tundra color negro en la calle Francisco I. Madero. Según los militares, la camioneta entonces no presentaba disparos. Después este vehículo fue llevado a la colonia valles de Anáhuac. A las 8:30 de la mañana todas las unidades militares coincidieron en esta colonia.

Los estatales llegaron a la esquina de la Calle 7 y Calle 13. Los militares se quedaron a una distancia de 250 metros. Según su versión, desde las 8:30 hasta las 9:45 se escucharon disparos de arma de fuego en este lugar, no consecutivos, sino aislados.

Los militares refieren que no se percataron de que hubiera algún enfrentamiento o agresión en contra de personal de la policía estatal. Esto lo corroboraron vecinos del lugar.

Como balacera, balacera que se hayan oído, no. Yo creo no que les dieron tiempo de tirar, no sé. Al último nada más se oía pum pum pum”, dijo un testigo, el pasado 10 de septiembre

En ese lugar fue donde la Policía estatal habría cometido una ejecución extrajudicial contra ocho personas, que aparecieron vestidas con uniformes militares y con armas.

Así lo vivió Kassandra Treviño, hija de uno de los asesinados.

– ¿Así como apareció muerto?

Sí, así como apareció muerto y ya lo tenían esposado porque lo metieron conmigo al cuarto y me dijeron que si yo hablaba me iban a matar y que si no sé qué y mi papá les decía que no que no tenía nada que ver que no sabía, que no me hicieran nada pero que él no sabía”, dijo Kassandra, sobreviviente de la colonia Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.