Nuevo fraude por WhatsApp: ofrecen dinero a cambio de dar “me gusta” a videos

Reportan nuevas modalidades de fraude: a través de grupos de WhatsApp que envían invitaciones para dar “me gusta” a videos a cambio de dinero, o por aplicaciones de inversión piramidal fraudulentas.

“Yo caí en un fraude, es una plataforma que te dice dar likes a videos y te pagan pero tú tienes que entrar con cierta cantidad de dinero, la realidad es un efecto piramidal, son plataformas que se crean que duran arriba unos dos a lo mucho dos, tres meses y desaparecen y se van con todo el dinero, esta plataforma que me embaucó a mi se llama Tif”, Víctima de fraude por WhatsApp.

Otra víctima indica cómo fue que esa aplicación desapareció de manera repentina.

Cuenta que el primer acercamiento es por medio de una oferta para trabajar desde casa a través de un teléfono inteligente.

“Obviamente no me dijeron que para eso tenía que comprar uno de sus paquetes. Entré con el paquete de 25 mil que te daba 25 pesos, por like de video y te dejaba 50 videos por día”, Víctima de fraude por WhatsApp.