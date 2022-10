Nuevo Enfrentamiento en Oxchuc, Chiapas, Deja Siete Heridos, Entre Ellos un Niño

Un nuevo enfrentamiento a disparos sucedió en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, por una disputa que mantienen dos grupos antagónicos de la etnia tzeltal.

Te recomendamos: Se registra nuevo enfrentamiento en Oxchuc, Chiapas

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, previo a la reunión que realizaría el Concejo Municipal que encabeza Luis Santiz, en la explanada del parque central.

Ahí se celebraría una asamblea con los diferentes barrios, cuando fueron atacados por simpatizantes del excandidato Enrique Gómez, quien busca quedar como alcalde tradicional por el método de plebiscito.

Los simpatizantes del grupo opositor buscaron intimidar y romper con la asamblea que pretendía realizar las autoridades concejales.

En redes sociales se compartieron imágenes donde se escuchan ráfagas de armas de fuego en varias zonas de la cabecera municipal.

El enfrentamiento dejo por lo menos 7 personas lesionadas, entre ellas un menor de dos años.

“Hubo una asamblea hace como una media hora en la cabecera municipal, por parte del presidente concejal y la gente que los simpatiza y esté terminando, concluyó y continuaron los disparos y el enfrentamiento entre ellos mismos. En este momento, la situación el estatus es tenso, es tenso, está caliente el asunto, hay enfrentamiento entre los diversos grupos, los dos grupos contrarios dispararon y lanzaron cohetes, entonces por el momento está tenso. No tenemos el número exacto, pero tenemos un aproximado de seis a siete personas entre masculinos y femeninos, dos femeninas, tenemos a un menor de edad”, indicó Jorge Trujillo, delegado de gobierno en Oxchuc.

El grupo antagonista busca que las autoridades electorales realicen de nueva cuenta las elecciones por el método de Usos y Costumbres para elegir a su presidente, sin embargo, hace casi un año, el pasado 15 de diciembre de 2021, la elección se suspendió por la irrupción de otro grupo armando que impidió el conteo de mano alzada en la asamblea general.

“La mera verdad no sé cómo está, yo me resguardo en mi casa, ahora sí que no estamos ahí, si ellos sí se trasladaron a San Cristóbal, sí fueron heridos de gravedad hay un niño”, refirió Samuel Gómez, habitante de Oxchuc.