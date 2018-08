Nuevo billete de 500 pesos: No se confunda y lo de por uno 20

Este martes comenzó a circular en México el nuevo billete de 500 pesos de color azul y con la imagen de don Benito Juárez.

“El uso de nuevas tecnologías dota a los nuevos billetes de mejores medidas de seguridad, los hará más difíciles de falsificar, igualmente los elementos de identificación con que cuentan estos billetes los hará más fácil de autenticar por los usuarios”, indicó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico).

Esto opinaron en un comercio del Centro Histórico.

“La línea de seguridad en amarillo resalta, los caracoles igual y en la parte de atrás lo que resalta es Banco de México esta parte de aquí resalta con la luz y si tú checas este, no ves nada aquí, lo único que alcanzó a ver es una rayita llamada confeti”, señaló Guadalupe Morales, una comerciante.

“En la aparte de atrás según yo vi que tiene que resaltar esta parte del agua y no lo hace con la lámpara, agregó.

-Este billete, ahorita, así como lo revisó ¿me lo recibe?

“En este momento no se lo recibiría porque todavía no están circulando como todos los candados del billete tendría que tener algo más específico porque no cubre mis normas”, añadió Guadalupe Morales.

-¿Cuánto cobra por una boleada?

“20 pesos”, dijo Alfredo Rosario, un bolero.

-¿Y qué le paguen con uno de estos?

“Pues es muy parecido nada más que el de 500 es más grande, pero sí se puede uno confundir”, reconoció Alfredo Rosario Bolero.

“¿Le pago con uno de estos?

“Te faltaría porque es de 20 ¡perdón! es de 500 o sea ¿cómo?, la verdad es que sí te vas a confundir y si nos confundiríamos aquí en caja. Veo que ya subió Juárez de categoría está perfecto, pero yo creo que sí se puede confundir uno con el billete de 20 pesos es muy similar”, destacó José Gascón, comerciante.

Y ahí en el Centro Histórico nos encontramos a un personaje muy especial.

“Apenas estoy viendo el nuevo billete”, dijo Jesús Vázquez, quien personifica a Emiliano Zapata.

-¿Qué le parece?, véalo.

“A ver, ¡es del bueno! y porque mejor yo no aparezco en lugar de Benito Juárez, y ahora imagínese voy a salir más rayado si me dejan puro de a 500 pensando que son 20 pesos”, indicó Jesús Vázquez.

Con información de Santos Briz.

LLH