Nueve personas son apuñaladas en Idaho, EU

Nueve personas, entre ellas algunos refugiados, resultaron heridas la noche del sábado en Boise, Idaho, noroeste de Estados Unidos, al ser apuñaladas por un sospechoso que ya está bajo custodia de las autoridades, informó la Policía local.

Los heridos fueron hospitalizados y cuatro de ellos se encuentran en estado grave, indicó el Departamento de Policía de Boise (BPD) en un comunicado.

Officers located 9 victims. Victims include members of the refugee community. Officers are still investigating why the suspect targeted these individuals.

— Boise PD (@BoisePD) July 1, 2018