Policía investiga explosión cerca de mezquita en Nueva Zelanda

La policía investiga una explosión cerca de una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, informaron hoy medios locales.

Te recomendamos: Autor de atentados en mezquitas de Nueva Zelanda se declara no culpable

La Policía detalló en un comunicado que la explosión, que se registró sobre las 10.20 (hora local), provocó un incendio en el barrio de Northwood, en la comunidad de Christchurch, dejando un saldo de 5 personas heridas.

#WATCH: Aerial footage reveals the scale of the destruction after a massive explosion destroyed a house in Christchurch https://t.co/3yqSnXEqdS This is breaking news – keep up with all the details as they develop on https://t.co/LtVTWEsSsk pic.twitter.com/3DZuUiBH25

— Newshub Features (@NewshubFeatures) July 19, 2019