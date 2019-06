Choque de helicóptero en Manhattan, sin indicios de terrorismo: Cuomo

El choque de un helicóptero contra un edificio en Manhattan, sin indicios de terrorismo, informó hoy el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Breaking: Video shows helicopter flying erratically before a hard landing on a roof in Manhattan, New York. The pilot died in the incident. pic.twitter.com/u8EdP0Qh7d

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 10 de junio de 2019