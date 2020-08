Nueva York autoriza la apertura de escuelas en septiembre tras COVID-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este viernes que el estado tiene la “mejor situación del país” en cuanto a la pandemia de COVID-19 y dio luz verde a unos 750 distritos educativos para que reabran las escuelas en septiembre, dando “flexibilidad” a las administraciones para establecer sus propios planes.

En una conferencia telefónica, Cuomo explicó que las “circunstancias son diferentes” en cada distrito y delegó en la dirección de los centros y las administraciones locales las decisiones sobre cómo van a abordar la educación remota y los protocolos de pruebas y rastreo en caso de darse positivos, planes que deberán ser aprobados por el Departamento de Salud.

El gobernador dijo que las escuelas solo podrán retomar sus clases en persona si la región en la que se encuentran está en fase avanzada de reapertura y la tasa de positivos se mantiene por debajo del 5 %, indicadores que se cumplen sobradamente desde hace tiempo en el que fue epicentro de la pandemia durante marzo y abril.

Pero si la tasa de positividad asciende al 9 % en cualquiera de las diez regiones neoyorquinas, todas sus escuelas tendrán que cerrar, sean públicas o privadas, advirtió.

Los distritos del todo el estado deben colgar en sus páginas web sus planes de apertura y tienen hasta el 21 de agosto para explicárselos a los padres a lo largo de tres sesiones, aunque las áreas más densamente pobladas, entre ellas la ciudad de Nueva York, están obligadas a realizar cinco de estas sesiones.

“Los padres tienen que ser incluidos y creer que el plan tiene sentido. Los profesores tienen que ser incluidos y creer que el plan tiene sentido. Ellos lo determinan en última instancia. Si un profesor no aparece, no se puede abrir la clase. Si un padre no envía a su hijo, no hay niño que educar”, sostuvo Cuomo.