Nueva York sufre apagón; 40 mil personas están en la oscuridad

Partes del centro de Manhattan en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, sufrieron un apagón este sábado, lo que provocó que los carteles de Times Square se apagaran y se interrumpiera el servicio de la red del Metro.

También te puede interesar: Apagón masivo en Argentina y Uruguay

Consolidated Edison Inc, el proveedor de energía de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dijo en un post en Twitter que está “respondiendo a los apagones en el lado oeste de Manhattan”.

Las fotos que circularon en las redes sociales mostraron el signo icónico de Radio Music Hall apagado, los asistentes a las películas que evacuaban el cine del Lincoln Center y la extensa estación de metro Columbus Circle sin luces.

En redes sociales, algunas personas aseguraron haber escuchado una explosión. Hasta el momento, se desconocen las causas que han provocado este corte.

El Metro de Nueva York reportó en su cuenta de Twitter que, debido a los continuos cortes de energía, hay un servicio limitado en el servicio hacia Manhattan desde Brooklyn, Queens y el Bronx.

(Twitter: @NYCTSubway)

Un portavoz del departamento de bomberos de la ciudad dijo que estaba respondiendo a varias llamadas sobre elevadores atascados y cortes de energía, que iban desde Midtown, cerca de Times Square, y se extendían hasta el Upper West Side, el área cerca del complejo de artes escénicas Lincoln Center.

LIGHTS OUT: A New York City subway station goes dark as a power outage affects parts of midtown and extending up to the Upper West Side of Manhattan. https://t.co/iUBanGSkbI pic.twitter.com/Pbh4WYkfyU

— ABC News (@ABC) July 14, 2019