Así es la nueva variante de covid de Sudáfrica, con más de 30 mutaciones muy preocupantes

La detección de una nueva variante de covid en Sudáfrica, identificada como B.1.1.529, preocupa a la comunidad científica porque presenta una amalgama de más de 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras variantes, como la beta, esta es la primera vez que se ven juntas.

Los científicos sudafricanos identificaron una nueva versión del covid que según ellos es la que provocó un brote reciente en Gauteng, la provincia más poblada del país. No está claro dónde surgió la nueva variante, pero fue detectada inicialmente en Sudáfrica y también se la ha visto en viajeros a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahia, dijo que la variante estaba vinculada con un “aumento exponencial” de casos en los últimos días, aunque los expertos tratan de determinar si ésta, llamada B.1.1.529, es realmente la causa.

Los casos nuevos registrados diariamente en Sudáfrica aumentaron de 200 la semana pasada a dos mil 465. En busca de la causa de este aumento tan brusco, los científicos estudiaron muestras de virus y descubrieron la nueva variante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a un grupo de expertos para estudiar los datos sudafricanos.

¿Por qué preocupa a los científicos la nueva variante?

La nueva variante parece tener un número elevado de mutaciones, unas 30, en la proteína espicular, lo que podría afectar la facilidad con que se trasmite entre la gente.

Sharon Peacock, quien ha liderado la secuenciación genética del covid, en la Universidad de Cambridge, dijo que los datos conocidos hasta ahora indican que la nueva variante tiene mutaciones “congruentes con la elevada trasmisibilidad”, pero aclaró que “aún no se conoce el sentido de muchas de las mutaciones”.

El virólogo Lawrence Young, de la Universidad de Warwick, explicó que la variante es “la versión más fuertemente mutada del virus que hemos visto hasta ahora”. El hecho preocupante es que la variante, aunque ha sido detectadada en bajos niveles en Sudáfrica, “parece extenderse rápidamente”.

El principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que las autoridades estadounidenses se comunicarán con sus colegas sudafricanas en las próximas horas para conocer más detalles, pero que no había indicios de que la variante haya llegado a Estados Unidos.

¿Qué se sabe y qué se desconoce acerca de la nueva variante?

Los científicos saben que la nueva variante se distingue genéticamente de las anteriores como la beta y la delta, pero ignoran si estas alteraciones genéticas la vuelven más transmisible o peligrosa.

Los científicos sudafricanos detectaron un aumento brusco de los casos, pero no saben si se debe a la nueva variante. Dentro de algunas semanas se sabrá si las vacunas existentes siguen siendo eficaces.

Hasta ahora no hay indicios de que la variante cause una enfermedad más grave. Los expertos sudafricanos dicen que, tal como sucede con las otras variantes, algunos enfermos no exhiben síntomas.

Aunque algunas de las alteraciones genéticas son de cuidado, aún no está claro si el virus significa una amenaza significativa para la salud pública. Algunas variantes anteriores, como la beta, preocuparon inicialmente a los científicos, pero no se extendieron demasiado.

François Balloux, director del instituto de genética del University College de Londres, señaló que era imposible pronosticar si el virus era más peligroso o infeccioso exclusivamente sobre la base de su composición genética.

¿Cómo surgió la nueva variante?

El coronavirus sufre mutaciones al extenderse y muchas variantes nuevas, incluso las que presentan alteraciones genéticas preocupantes, simplemente se extinguen. Los científicos estudian las secuencias del covid en busca de mutaciones que pudieran volver la enfermedad más transmisible o letal, pero para ello no basta mirar sólo el virus. Deben comparar el patrón de la enfermedad en los brotes con las secuencias genéticas. Determinar la existencia de una relación puede tomar tiempo.

Peacock apuntó que la variante “puede haber evolucionado en una persona infectada pero luego no abandonar el virus, dándole la oportunidad de evolucionar genéticamente. El escenario es similar, según los expertos, al del surgimiento de la variante alfa, identificada en principio en Inglaterra, que mutó en una persona inmunodeficiente.

¿Se justifican las restricciones impuestas por algunos países?

Tal vez, los viajeros que arriban a Reino Unido desde Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Zimbabue deberán aislarse durante 10 días. Varios países de la Unión Europea también se apresuraron a tratar de detener el tráfico aéreo desde el sur del continente africano.

Dado el pico reciente de covid en Sudáfrica, es “prudente” restringir los viajes desde la región, dijo el infectólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres.

¿Qué sucederá con la nueva variante de covid?

La Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo de expertos para decidir si conviene designar a la nueva variante como de interés o de cuidado. En ese caso, probablemente la llamarán con una letra del alfabeto griego, de acuerdo con el sistema vigente.

Las variantes de interés, que incluyen actualmente la mu y la lambda, tienen cambios genéticos que se sabe que afectan la trasmisibilidad y la gravedad del mal y fueron identificadas como la causa de racimos significativos en varios países.

Las variantes de cuidado, que incluyen la alfa, beta y delta, son las que se trasmiten más fácilmente, causan un mal más grave o restan eficacia a las herramientas actuales.

Hasta la fecha, la delta es de lejos la variante más transmisible del covid, pues constituye más del 99% de las secuencias enviadas a la base de datos más grande del mundo.

