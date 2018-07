Nueva propuesta británica de Brexit enfrenta rechazo de UE

La primera ministra británica, Theresa May, no encontró simpatía el viernes en los otros 27 países de la Unión Europea (UE) en su pedido de mayor flexibilidad hacia las demandas británicas por no separar a Irlanda del Norte de la política euroescéptica del Reino Unido, en momentos en que se acerca el vencimiento del plazo para negociar una separación amigable del bloque.

En un discurso en Irlanda del Norte, May exhortó a los negociadores de la UE a mostrar una actitud más abierta sobre cómo resolver el asunto de la frontera irlandesa, un punto clave en las conversaciones del Brexit, que debe ocurrir en marzo de 2019.

May se opone vehemente a cualquier propuesta que mantenga a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera con la UE, mientras que el resto del Reino Unido se va.

“Ningún primer ministro puede aceptar un arreglo que amenace la unidad del Reino Unido e imponga una frontera entre Irlanda del Norte y el Reino Unido”, dijo en su discurso.

May quiere además que el equipo negociador de la UE responda positivamente a los planes anunciados por su gobierno la semana pasada que piden un libro de reglas comunes que gobierne el comercio de bienes, pero no de servicios, entre Gran Bretaña y la UE tras el Brexit.

Sin embargo, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, insistió en que no puede haber selectividad a la hora de permanecer en el vasto mercado único del bloque, donde todo el comercio opera bajo las mismas reglas.

“No podemos darnos el lujo de perder tiempo en este asunto y por ello hemos invitado al Reino Unido a trabajar en ello la próxima semana”, comentó Barnier sobre la cuestión fronteriza de Irlanda del Norte.

La UE se ha quejado desde hace tiempo de que May ha demorado las negociaciones del Brexit, debido a que disputas internas de su Partido Conservador han llevado el gobierno en turno a separarse entre conservadores a favor de un Brexit suave y miembros en contra, quienes incluso han renunciado a altos cargos.

Gran Bretaña y la UE tienen que llegar a un acuerdo sobre el plan de separación en los próximos meses para que el Parlamento de la UE y las legislaturas de los países miembros puedan aprobarlo antes de la salida británica.

Con información de Associated Press

asa.