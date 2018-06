Nueva encuesta de Mitofsky da ventaja a AMLO con 37.7% de preferencia bruta

Las campañas electorales inician la última semana de actividad y aparecerán las últimas encuestas de preferencia electoral. El ciclo arrancó anoche con la difusión del nuevo estudio de Consulta Mitofsky, que da una preferencia bruta para Andrés Manuel López Obrador de 37.7%, 17.7 puntos arriba del segundo lugar, que es Ricardo Anaya, con 20.0%. José Antonio Meade está en tercer lugar con 17.7% de la preferencia bruta.

En entrevista para ‘Estrictamente Personal’, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, dijo que este panorama electoral es de un puntero y dos desplomados, y que este fenómeno se debe a las estrategias de campaña, porque desde diciembre la pelea siempre fue más fuerte entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Su aspiración era desplomar a uno para llamar al voto útil”, dijo Campos.

El director de Consulta Mitofsky destacó que toda la propaganda se refiere al voto útil para Anaya y Meade, pero no le pegan a López Obrador, y dijo que sí tiene sentido porque no se trata de pelearse por el segundo lugar, sino por el poder.

Roy Campos comparó este proceso electoral con el de 2006 y dijo que, a estas alturas, hace 12 años se hablaba de que AMLO era un peligro para México y la diferencia en las encuestas era de 3 puntos entre López Obrador y Felipe Calderón. Señaló que la lectura en 2006 era una clara competencia entre dos y Roberto Madrazo desplomado, pero en este proceso electoral hay un puntero y dos desplomados.

Ni siquiera es la de 2012, donde había un puntero y el otro que estaba subiendo, tratando de alcanzarlo. Aquí no, no vemos a alguien que esté incrementando, así como en una ‘carrera del indio’, alcanzando al primero”, dijo Roy Campos.

Sobre la pelea por el segundo lugar, el director de Consulta Mitofsky consideró que los candidatos buscan que no se desplome su marca. Recordó que cuando René Juárez fue designado como líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y José Antonio Meade se puso la chamarra roja, el mensaje fue “no se me caigan priistas, priistas emociónense, vayan a las urnas, motivar al priismo, porque la caída ya no solamente era presidencial, la caída era en todos lados”. Roy Campos sentenció que en esta elección el desplome del PRI va a ser nacional.

Cuestionado sobre si hubo un error del PRI y el PAN en la elección de sus candidatos presidenciales, el director de Consulta Mitofsky dijo que Ricardo Anaya llegó dividiendo.

Desde junio, cuando se sale Margarita (Zavala) del PAN, ya hay un problema con la selección de candidato”.

En el caso del PRI, Roy Campos señaló que no hubo error en la selección de candidato, sino un error de campaña “porque la cambiaron, cuando cambian la estrategia, es evidente que es la aceptación de que no funcionó”.

Sobre la campaña, dijo que también Anaya se equivocó al hablar de la bodega y de Barreiro.

Más que candidatos, fueron estrategias desde el inicio de la campaña”.

Sobre el futuro del PRI, el director de Consulta Mitofsky dijo que la marca será afectada, más que en 2006, pero los priistas no dejarán de participar en la vida política. Consideró que tendrán que mantener la marca o moverse, y tras el primero de julio podría haber merma en el Partido Revolucionario Institucional por la salida de priistas.

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de revertir la tendencia en las preferencias electorales, Roy Campos dijo que solo podría darse en dos escenarios:

Uno, con un evento dramático espectacular, acompañado de un error dramático y espectacular de López Obrador.

Dos, algo que todas las encuestas con todos los métodos, durante toda la campaña, hayan estado midiendo mal.

Tendría que ser un error histórico de todas las mediciones o algo espectacular, ojo, no estoy incluyendo el fraude”, concluyó.

Con información de Estrictamente Personal

MLV