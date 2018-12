Nueva Caledonia ordena evacuación ‘inmediata’ por riesgo de tsunami tras terremoto de 7.5 grados

Las autoridades de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, ordenaron la “inmediata evacuación” de la población asentada en las costas tras la alerta de tsunami a raíz de la sacudida de un terremoto de magnitud 7.5.

El Servicio de Alertas por Tsunami del Pacífico indicó que con base en todos los datos disponible se espera la llegada de olas de entre 1 a 3 metros de altura.

Los evacuados serán trasladados a refugios mientras estén en vigor de las medidas de seguridad para toda la nación, publicaron las redes sociales de la Oficina del Alto Comisionado de la República de Francia en Nueva Caledonia.

📰COMMUNIQUE- SÉISME AU LARGE DES ÎLES LOYAUTÉS – PAS DE RISQUES TSUNAMI A WALLIS ET FUTUNA🇼🇫 Plus d'infos ⤵️ https://t.co/VixjpteweX pic.twitter.com/8O0zH6Wz7p

Las autoridades recomendaron una serie de medidas como reagruparse en zonas de refugio con medicamentos agua y otros artículos esenciales o permanecer informado a través de la radio.

En caso de no poder acudir a una zona de refugio pide a las personas alejarse del litoral más de “300 metros” o buscar una posición elevada de al menos 12 metros.

El epicentro del sismo de magnitud 7.5 se localizó a 168 kilómetros al este de Tadine, en la isla de Maré, y a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que vigila la actividad sísmica mundial.

La olas “peligrosas” de entre 1 y 3 metros también podrían golpear las costas de Vanuatu; y afectar a Fiji con una subida de entre 0,3 y 1 metro.

Más de 20 países insulares del Pacífico, entre ellos Japón y Australia, también podrían registrar una pequeña subida de las aguas.

