Noveno día de paro de policías federales; exigen indemnización, no liquidación

Hoy es el noveno día de paro de miembros de la Policía Federal (PF) al interior del Centro de Mando de Iztapalapa; exigen indemnización, no liquidación.

Son más de 8 mil policías federales inconformes y aseguran que las propuestas de liquidación son inaceptables.

“Les arrojaron una información de 3 mil 160 o 3 mil 190 por 10 años de antigüedad, cosa que no aceptamos, tenemos respuesta positiva del Senado, que van a intervenir por nosotros, llevamos más de 8 mil compañeros que se suman a la causa, quizás no los vean aquí porque están desplazados, vamos a seguir luchando comandos”, dijo Mario Alberto, vocero de los policías federales inconformes.

Los policías federales manifestantes señalaron que a pesar de los compromisos de no intimidación, las amenazas de despidos y descuentos continúan.

“Ayer me notificaron que me iban a mandar a un servicio, yo dije que no puedo porque estoy aquí con los compañeros apoyando y me empezaron a amenazar, a decir que si yo me presentaba aquí con todos me iba a llegar preventiva de pago”, narró un policía inconforme.

Revelaron, en rueda de prensa, que es falso que 6 mil policías federales hayan pasado voluntariamente a las filas de Guardia Nacional.

Los policías federales se manifestaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

