La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) suspenderá labores a partir de este martes, 9 de junio de 2020, luego de que la Junta de Gobierno el máximo órgano de este instituto tomará dicho acuerdo.

Te recomendamos: Sanjuana Martínez: Había huachicoleo en Notimex; vendían publicidad como noticias

El director jurídico de Notimex, Víctor Fernández Peña, señaló que Notimex es respetuoso de los acuerdos que toma la Junta de Gobierno y por lo tanto suspenderá actividades desde el primer minuto del 9 de junio de los presentes.

“Por tal motivo la Agencia de Noticias tomara las medidas necesarias para dar cumplimiento a las medidas de la Junta de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento al estallamiento de la huelga y sobre todo para respetar el acuerdo tomado esta tarde”, señaló Víctor Fernández Garza.

El litigante mencionó que a partir de este momento se tomaran todas las medidas pertinentes para el paro de labores, ya que Notimex siempre ha sido respetuoso de la ley y acatará la establecido en dicho acuerdo. A continuación se publica integro el acuerdo emitido este lunes 8 de Junio:

ACUERDO JG-NTMX02 E/02/08-06-20 ACUERDO de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Mediante el cual se atiende el ocio SAH:113/2020 emitido por el Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

La Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con fundamento en los artículos 10, 12 y 13 fracción I y VIII y 20 fracción XVII de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y 8 del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 13 del Reglamento de Sesiones de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y CONSIDERANDO Primero.- Que el 14 de mayo de 2020, se recibió el ocio SAH:113/2020, suscrito por el Lic. Raúl Falcón Arce, Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se comunica y adjunta el acuerdo de fecha 12 de mayo de 2020 emitido por el pleno de la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los expedientes laborales III-6276/2019 y III698/2020, mismo que se noticó en la ocina del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez, dirigido a la Junta de Gobierno de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, cuyo contenido dice en lo conducente:

“Por lo anterior, con fundamento en el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo, se apercibe a Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano que de no suspender los trabajo y respetar el derecho de huelga, atendiendo a las consecuencias legales y afectación a los derechos de la sociedad que implicaría incumplir con dicha suspensión, se hará acreedora a una multa de hasta por el importe de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 731 fracción I, 732, 992 fracción II y 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Así mismo, considerando la gravedad que implica el incumplimiento al derecho de huelga, con base en los preceptos legales inmediatamente antes invocados, requiérase a la Junta de Gobierno de Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a través de la o el Presidente de dicha instancia, para que conforme al artículo 12 de la ley que la rige, en su carácter de autoridad suprema y órgano máximo de dirección de la empresa estallada, tome las medidas pertinentes para que ésta cumpla con la suspensión de los trabajos derivada de la huelga, declarada legalmente existente con fecha 4 de marzo del año en curso, verique el acatamiento de lo ordenado en el presente acuerdo e informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento a la brevedad posible.”

Segundo.- Que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es la máxima autoridad para conocer y dirimir las diferencias o conictos que se presenten entre los trabajadores y los patrones, sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y todo lo relacionado con las organizaciones sindicales. Tercero.- Que en resumen, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que no se ha respetado el estado de huelga que se declaró legalmente existente, toda vez que no se han suspendido las labores en Notimex, por lo que en términos del artículo 4 fracción II, inciso a y b de la Ley Federal del Trabajo, se ofenden los derechos de la sociedad.

Cuarto.- Que lo ordenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reviste especial importancia, por lo cual se convocó a esta sesión extraordinaria, solicitándose en el acto al área jurídica el informe correspondiente, misma que comunicó que se han promovido diversos amparos; sin embargo, no se ha decretado la suspensión de la huelga, ni tampoco han cesado sus efectos jurídicos. Quinto.- Por tal motivo y dado que la propia Ley Federal del Trabajo señala expresamente en su artículo 4° fracción II, que el no respetar el estado de huelga se ofenden los derechos de la sociedad, debe procederse a cumplir con lo requerido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, considerando que hasta esta fecha no existe alguna causa fáctica o jurídica que justique desacatar dicho requerimiento, consistente en hacer que se respete el estado de huelga a qué está sujeta Notimex, independientemente de que ante un posible incumplimiento se llegue a imponer una multa en perjuicio del patrimonio de la Agencia, lo cual además afectaría negativamente su imagen y prestigio social.

En razón de lo anterior, analizado y discutido que fue el requerimiento formulado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la información y argumentos formulados por los integrantes de esta Junta de Gobierno, se emite el siguiente: Acuerdo Con fundamento en los artículos 12 fracción VI, 13 fracción I y VIII y 20 fracción XVII de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 6, 8 y 10 fracción I del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 13 del Reglamento de Sesiones de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano esta Junta de Gobierno acuerda.

I. Se instruye a la Dirección General a dar pleno cumplimiento de forma inmediata al acuerdo de fecha 12 de mayo de 2020, emitido dentro de los expedientes número III-6276/2019 y III698/2020 de la Junta Especial N° 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto, deberá proveer lo necesario y proceder a suspender las labores de la Agencia, salvo aquellas cuya suspensión afecten gravemente la seguridad, conservación de los locales, equipos, o la reanudación de los trabajos, a n de respetar el estado de huelga declarada legalmente existente el 4 de marzo de 2020.

II. Asimismo, se designa a un comité técnico de apoyo estará integrada por los representantes de las Secretarías de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, así como de Relaciones Exteriores, cuyo encargo será establecer una mesa de diálogo con la representación del sindicato huelguista, a n de esclarecer los puntos en conicto y buscar una vía de solución que posibilite el levantamiento de la huelga a la brevedad posible, dada la urgencia de que un medio público de información como lo es Notimex reanude sus labores con normalidad, sobre todo en el actual contexto de emergencia sanitaria. III. Se instruye a la Dirección General de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Administración y Finanzas del propio Organismo para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, o bien a través de la representación legal que corresponda a dicho Órgano en materia laboral, informe a esta Junta de Gobierno, así como a la Junta Especial N° 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje requirente, sobre dicho cumplimiento.

Así, por mayoría de siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención, lo acordó la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano en su sesión extraordinaria N° 2 celebrada mediante videoconferencia el día ocho de junio de dos mil veinte.- Cúmplase.

Con información de Notimex.

RMT