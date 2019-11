Elon Musk aclara por qué las ventanas antibalas de la Cybertruck se estrellaron

Cuando el CEO de Tesla, Elon Musk, presentó el pasado viernes su nueva Cybertruck recordarás que algo salió terriblemente mal o, mejor dicho, de una manera inesperada: las ventanas de la pickup se estrellaron. En cualquier otro caso no hubiera sido un completo fiasco la presentación, pero lo fue ya que minutos antes el propio Musk había asegurado que la Cybertruck era a prueba de balas. Y al parecer la camioneta sí que es a prueba de balas, solo que tal vez excedieron sus límites.

Según dicen, no existe la mala publicidad. Todo el fin de semana la Cybertruck fue un meme. Pero tan pronto como pudo, Musk salió a explicar la razón por la que la Cybertruck pudo haberlo defraudado durante su presentación. Según Musk, la prueba en directo salió mal ya que justo antes de que el diseñador en jefe de Tesla, Franz Von Holzhausen, arrojara la bola de metal e hiciera añicos el vidrio, golpeó la puerta con un mazo provocando que el impacto rompiera la base del vidrio, e impidiendo que el impacto con la bola saliera rebotado, explicó en Twitter.

Como Musk lo demostró en un video grabado antes de la presentación, en el que el mismo Von Holzhausen trató de romper la ventana y la prueba salió bien. Aquí está el video:

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019