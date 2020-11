Nosotros no presentamos denuncia contra Peña Nieto en la FGR, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó en claro que su administración no ha presentado ninguna denuncia contra Enrique Peña Nieto ni contra ningún exmandatario mexicano, pero tampoco detiene los procesos legales que están en curso.

“Por eso va a haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto”, dijo López Obrador en conferencia de prensa matutina.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que cumple su compromiso de no perseguir a nadie.

López Obrador dijo que a partir de esa consulte las autoridades actúen porque es un asunto bastante delicado que se debemos asumir.

Reiteró que en su gobierno no busca vengarse ni fabricar delitos a los expresidentes.

“Mi postura es que no haya persecución, no haya venganzas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos, y al mismo tiempo, que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la margen liberal que por encima de la ley nadie”, dijo AMLO.