Normalistas de Tenería acuerdan liberar a choferes y autobuses

Los estudiantes normalistas de Tenería, Estado de México, acordaron liberar a las 92 personas retenidas, así como los autobuses que habían secuestrado como forma de protesta para exigir su estabilidad laboral una vez egresados.

La liberación se acordó tras una mesa de diálogo entre un grupo de representantes de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo.

Al término de la reunión en Bucareli, el funcionario federal explicó que se convino dar viabilidad a la principal demanda de los normalistas, como garantizar la actividad laboral y plazas a los egresados de las escuelas normales.

Sobre el secuestro de personas y autobuses, el subsecretario consideró que los métodos no son los mejores”, pero que son prácticas que se han mantenido a lo largo de décadas ante la falta de escucha de las autoridades, por lo que ahora se pretende mantener una relación distinta.

Estaban acostumbrados a ser recibidos a toletazos y con gases lacrimógenos, por eso de entrada toman ese tipo de medidas que no se celebran, que no deben de ser, que no se debe de violentar la ley bajo ninguna circunstancia, mucho menos secuestrar personas y autobuses, vaya, de ninguna manera”, informó el funcionario.