Normalistas se enfrentan con policías estatales en Tuxtla, Chiapas

En Chiapas, unos 80 estudiantes de la Escuela Normal “Manuel Larráinzar” del municipio de San Cristóbal de las Casas, se enfrentaron con policías estatales en Tuxtla Gutiérrez; cuando los normalistas, todos ellos encapuchados, intentaban derribar una valla metálica de seguridad que protege los accesos del Palacio de Gobierno, los estudiantes usaron un vehículo de reparto que habían retenido minutos antes para intentar derribar el muro.

Te recomendamos: Marchan por la paz en San Cristóbal, Chiapas, para pedir un alto a la violencia

Los policías estatales que resguardaban el Palacio de Gobierno repelieron la agresión con gases lacrimógenos para dispersar a los normalistas.

Los manifestantes respondieron lanzando piedras y cohetes a los uniformados.

Previo al enfrentamiento, los estudiantes marcharon desde el parque “Cinco de Mayo” hasta la explanada del parque central frente a Palacio de Gobierno; ahí realizaron un mitin lanzando cohetes.

Los normalistas piden la destitución de la directora, presuntamente porque no les garantiza seguridad en sus lugares asignados para el servicio social.

“La directora de nuestra institución nos está discriminando por hablar una lengua indígena, no quiere entablar comunicación con nosotros, no le interesa nuestras necesidades, no le interesan nuestros derechos, nosotros buscamos la sustitución de la directora y alto a la discriminación, que sea respetada la diversidad cultural qué hay dentro de nuestra institución”, dijo Vocera de la Escuela Normal Manuel Larráinzar.