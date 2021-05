Normalistas de Ayotzinapa vandalizan sedes del PRD y Morena en Guerrero

Medio centenar de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 jóvenes en 2014, se desmarcaron de partidos políticos en una protesta en Chilpancingo este viernes 14 de mayo, capital del sureño estado de Guerrero, donde causaron destrozos en oficinas de dos institutos políticos.

A las afueras de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los estudiantes de Ayotzinapa rechazaron tener vínculo con partidos que participan en el proceso de las elecciones 2021 del 6 de junio.

“Nosotros no pertenecemos a ningún movimiento, ni partido político y lo que sucede es que muchos (candidatos) se están abanderando de la normal y nosotros no compartimos su ideología. Tienen que buscar otra estrategia y no deben utilizar el nombre de la Normal de Ayotzinapa“, dijo un estudiante no identificado al inicio de la protesta, quien, junto a sus compañeros, rompió cristales de las oficinas del PRD, sacaron papelería a la calle y le prendieron fuego.