Kim Jong Un se reúne con Xi Jinping en China

El líder norcoreano, Kim Jong Un, llegó a China de domingo a miércoles en una visita no oficial, reportó la agencia de noticias estatal Xinhua.

La visita fue el primer viaje conocido de Kim al exterior desde que asumió el poder en el 2011 y los analistas creen que servirá como preparación para las próximas cumbres con Corea del Sur y Estados Unidos.

Beijing ha sido tradicionalmente el aliado más cercano de Corea del Norte, pero sus lazos se han tensado por la búsqueda de armas nucleares de Pyongyang y el respaldo de China a las duras sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta.

Xinhua publicó una fotografía de Kim y Xi dándose la mano frente a las banderas de ambas naciones.

At the invitation of Xi Jinping, Kim Jong Un paid an unofficial visit to China from March 25 to 28 pic.twitter.com/OG9695uZ6F

