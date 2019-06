Sheinbaum lamenta muerte de Norberto, dice que su compromiso es que haya justicia

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lamentó la muerte del joven Norberto Ronquillo dijo que tiene el compromiso con la familia y la sociedad para que haya justicia.

El cuerpo de Norberto Ronquillo fue localizado durante la madrugada en la alcaldía Xochimilco, se encontraba en un paraje de acceso complicado en la Avenida del Campo, en la colonia Santa Cruz Acalpixca.

A decir de los vecinos de la zona, fueron algunos animales que alertaron a los pobladores del cuerpo, el cual se encontraba envuelto en sábanas y presentaba ya estado de descomposición. También aseguraron que en esa zona es frecuente que abandonen cadáveres.

La procuradora Ernestina Godoy informó en conferencia de prensa que el cadáver de Norberto Ronquillo presenta un avanzado estado de putrefacción al momento de su hallazgo, por lo que se presume que pudo haber sido asesinado la misma noche en que fue secuestrado.

El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Rodrigo de la Riva, dio a conocer la línea de tiempo del caso desde el momento en que se denunció la desaparición del joven por parte de sus tíos. Dio a conocer que los familiares de Norberto Ronquillo pidieron a la Procuraduría dela CDMX que no interviniera en la negociación para liberar al estudiante de la Universidad del Pedregal por razones que, dicen, respetaron. No obstante, se continuó con la investigación y se activó el protocolo de secuestro.

No nos detuvo que la familia pidiera, legítimamente, que la Procuraduría no interviniera. A pesar de que ellos dijeron que no, nosotros continuamos”, dijo Godoy.