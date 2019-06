Venía por un diploma y me llevo un certificado de defunción, dijo la mamá de Norberto

Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, lamenta la muerte de su hijo y señala que no esperaba llevarse el certificado de defunción, porque ella venía a celebrar.

Yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura y ahora me llevo un certificado de defunción y no se vale”, señaló.

La madre de Norberto Ronquillo Hernández recogió el cuerpo de su hijo de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, luego de que le realizaron la necropsia para detallar las causas de la muerte y cuánto tiempo tenía de su fallecimiento.

Expuso que los jóvenes estudiantes se han convertido en blanco de la delincuencia.

Me da tanta tristeza; ahorita veo a sus amigos y ‘señora, es que mi papá no me quiere dejar salir’ […] Norberto fue secuestrado, pero ahorita están todos los jóvenes de la ciudad secuestrados y todos los papás estamos en agonía ‘¿volverá, no volverá?, ¿por qué te tardaste 10 minutos más?’ Eso no debe de seguir pasando Norberto tiene que ser ese parteaguas y a partir de aquí las autoridades tienen que empezar hacer algo y nosotros como sociedad”, expuso.