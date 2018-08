Nombran a William Oswaldo Ochoa como gobernador provisional de Chiapas

La madrugada de este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas designó al diputado priísta William Oswaldo Ochoa Gallegos como gobernador provisional del estado, en sustitución de Manuel Velasco Coello, quien el martes presentó su licencia para separarse del cargo y rendir protesta como senador de la república.

Dos horas antes, William Ochoa, como presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, aprobó la licencia del gobernador y trató de justificar las reformas a la Constitución estatal, que permitieron la separación de Manuel Velasco del cargo.

Willy Ochoa gobernador provisional de Chiapas

Dijo que los diputados no actuaron a petición de partes y que las modificaciones a la Constitución de Chiapas no contravienen a la Constitución federal y solo se hicieron para garantizar los derechos políticos de Manuel Velasco.

Estas reformas permitirán que Velasco Coello culmine su sexenio en diciembre próximo.

No está impedido un gobernador que pueda ser gobernador sustituto con la finalidad de terminar su sexenio, no de irse a más allá de los seis años, se reformó el artículo 52, fracción sexta, en donde se modifica dicha fracción para establecer que el requisito de no haber ocupado anteriormente el cargo de gobernador o gobernadora por elección popular no aplica para aquellas personas que lo hagan en el mismo periodo”, dijo William Ochoa Gallegos, presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas.