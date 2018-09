Noé Castañón sigue desaparecido; localizan a sus hijos

El pasado 27 de agosto, el senador electo, Noé Castañón Ramírez, fue detenido en el aeropuerto de Apodaca, Nuevo León, y trasladado a Chiapas para enfrentar una acusación por violencia familiar y falsedad de declaración.

Su exesposa, Mayte López García dijo:

“En fecha 22 de septiembre de 2016 me quita a mis hijos con violencia, me los secuestró apoyado de policías de la Procuraduría de Justicia de Chiapas”.

Aseguró que, en 2016, Castañón sacó por la fuerza a sus tres hijos, menores de edad, de un domicilio en la Ciudad de México.

“Él me secuestró a mis hijos. Me los quitó de las manos y después un grupo de personas que trabajan para él se metieron a mí departamento y se llevaron a mis bebés y se los llevó a Chiapas. Y si él llega a ser senador y obtiene este fuero pues él, van a ser seis años más de la vida de mis hijos que no los voy a poder recuperar, a mí no me interesa que el señor vaya a la cárcel, no me interesa si es senador o no es senador o que haga él, yo lo único que quiero es que me regrese a mis hijos”, dijo Mayte López García.

El miércoles pasado durante una audiencia en un juzgado de lo familiar, Castañón se retiró y no regresó.

Castañón Ramírez ganó su escaño en el Senado como primera minoría en Chiapas por el PRI. Antes había sido presidente del Congreso local, en el gobierno de Juan Sabines.

De tomar protesta, se suspenderían los procesos abiertos debido a que estará investido de fuero, evitando así que los órganos de procuración e impartición de justicia penal determinen si los hechos, motivo de las denuncias, son ciertos o no.

En Morena temen que se repita una situación como la del perredista Julio César Godoy, quien entró a San Lázaro en la cajuela de un auto para rendir protesta en 2010.

“Espero que no haya cajuelazos y si no acude, no hay ni propietario ni suplente. Entonces, tienen que convocar a una elección extraordinaria”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Castañón tiene 10 días para rendir protesta, incluso ya cuenta con oficina, pero en su bancada aclararon que primero deberá resolver sus asuntos personales.

“Estamos platicando con él. Que resuelva su proceso que tiene pendiente y en cuanto se determine la finalización de este proceso entonces que se le llame a rendir protesta”, apuntó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

La exesposa de Castañón le ofreció el perdón absoluto si él le devuelve a sus tres hijos, los hermanos Noé, León y Fernando Castañón López de 5, 8 y 10 años de edad, de quienes denunció ignora su paradero y por quienes el gobierno de Chiapas emitió una Alerta Amber para localizarlos.

La noche de este martes, las autoridades chiapanecas informaron a la madre de estos tres menores que ya fueron localizados. Que se encuentran en la casa del padre de Noé Castañón, el exministro Noé Castañón León.

Médicos legistas verificaron el estado de salud de los menores

Con información de Claudia Flores.

LLH