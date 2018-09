Noé Castañón puede rendir protesta para asumir cargo a senador: Monreal

El senador electo de Chiapas, Noé Castañón, podría solicitar a la presidencia de esta Cámara rendir protesta en cualquier momento para asumir su cargo.

Y es que solo si hubiera una sentencia firme en su contra se le podría negar el trámite, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

“Sí, la única forma de no tomar protesta es que esté suspendido de sus derechos políticos y la única forma de suspender derechos de cualquier ciudadano es con una sentencia firme que cause estado por delitos distintos. Ayer platique con el presidente de la Cámara, me dijo que no ha había recibido ninguna solicitud para incorporarse, pero si lo hace, el presidente tendrá que determinar. Es un derecho del senador, aunque entiendo que hay efervescencia femenina y masculina, es decir, hay movilización de que no quieren que tome protesta, sin embargo, tendrá que determinarlo el presidente”, dijo Ricardo Monreal.