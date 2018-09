Noé Castañón no acudió a audiencia por violencia familiar

El senador electo por Chiapas, Noé Fernando Castañón Ramírez, no acudió a la audiencia de vinculación a proceso programada para este domingo sobre el delito de violencia familiar, cometido contra su expareja Mayté López García.

Noé Castañón argumentó haber sufrido un presunto atentado en Villahermosa, Tabasco, y el juez validó esa justificación aún y cuando no se presentó la denuncia por el presunto atentado.

Javier Coello Zuarth, abogado defensor de Mayté López, señala:

La defensa presenta un justificante médico a donde determina que el señor Noé Castañón Ramírez tuvo un problema de salud importante derivado a un supuesto atentado o ataque por alguna organización criminal o posible organización criminal o de delincuencia organizada, fue lo que refirió el abogado defensor. Y derivado de eso dicen que el señor se encuentra siendo atendido médicamente en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El abogado no refirió que hubiera una denuncia presentada en la Fiscalía del Estado de Chiapas o alguna denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República por este supuesto atentado”.

Noé Castañón, quien tampoco ha acudido a tomar protesta ante el Senado de la República, pidió a través de su defensa legal que la audiencia del delito de violencia familiar en su contra se reanude el próximo viernes. El juez de control avaló esta petición.

Mayte López García, la exesposa del senador electo del PRI, Noé Castañón, el único de los 128 senadores que no ha rendido protesta porque está acusado de falsedad y violencia intrafamiliar, afirmó que en 2016 Castañón le arrebató a sus tres hijos de tres, cinco y siete años de edad, la agredió física y verbalmente, además de que la acusó falsamente de que ella los maltrataba.

Ella ofrece otorgarle el perdón por las denuncias que presentó en su contra para que pueda rendir protesta como senador, con tal de que le devuelva a sus hijos.

Yo lo único que pido es que quiero es que se haga justicia y que antes de que este señor pueda obtener el puesto de senador, me regrese a mis hijos”, exigió.

El único senador que no ha rendido protesta al cargo, Noé Castañón, del PRI, quien ganó como primera minoría en Chiapas. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejó claro que el caso tendrá que analizarse jurídicamente porque no hay precedentes. Y es que Noé Castañón es suplente de quien encabezó la fórmula ganadora, por lo tanto, no tiene suplente.

