Nobel de Física para Peebles, Mayor y Queloz, por sus trabajos sobre la evolución del Universo

El científico estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron este martes el Nobel de Física por su contribución al entendimiento de la evolución del Universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019