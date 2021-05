No voy a repartir culpas, asegura Mancera tras señalamientos por accidente de la L12 del Metro

El senador, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no repartirá culpas por el colapso en la línea 12 del Metro que dejó 26 muertos.

Te recomendamos: Hay más de 30 detenidos por corrupción en administración de Mancera, señala Sheinbaum

“Yo no voy a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica, no voy a repartir culpas, no voy a señalar a nadie… Yo lo que les puedo decir es que lo que se hizo, se hizo no solamente por servidores públicos, se hizo con empresas de prestigio nacional e internacional en dos momentos. Estaré atento a los dictámenes periciales y obviamente lo que reiteramos ayer es que coadyuvaremos en todo lo que requiera las autoridades”, declaró Mancera.

En conferencia de prensa, el ex Jefe de Gobierno, habló sobre dos trabajos que se realizaron a la línea dorada del Metro durante su administración: una fue la rehabilitación de vías y material rodante, y la otra, el reforzamiento de la columna 69 tras el sismo de 2017.

“Reforzaron lo que se tenía que reforzar, entonces esos momentos son los que tendrán que evaluar si lo hicimos bien, cómo fue que lo hicimos, cuáles fueron los procedimientos, todos esos archivos están en el metro, independientemente de que los tengamos nosotros, las constancias, pero todo está ahí, entonces no voy a repartir culpas y tampoco estamos eludiendo algún tipo de responsabilidad, aquí no es un asunto de fuero o no fuero, es un asunto de la razón o no la razón, se hizo bien o no se hizo bien”, declaró Mancera.

También respondió a la posibilidad de que senadores de Morena inicien un proceso de desafuero en su contra.

“No veo otra cosa más que la efervescencia política, por eso es que reitero, ni yo, ni el grupo parlamentario que represento vamos a repartir culpas. ¿En tu opinión, el desafuero no procede?… Yo te lo diría así, hay que leer la Constitución… ¿No procede?… Yo no lo voy a decir, no me corresponde a mí decirlo, pero simple y sencillamente entiendo que la Constitución señala cómo y porqué se puede solicitar”, declaró.

Miguel Ángel Mancera se comprometió a no ausentarse y a estar el mayor tiempo posible en la Ciudad de México.

Con información de Jessica Murillo

GANR