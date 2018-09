No le voy a fallar a México y menos a Tabasco: AMLO

Ante empresarios y trabajadores de la radio en Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, afirmó que no le fallará al país, y menos a su estado.

Cumplirá, dijo, lo ofrecido en campaña.

“Es de verdad, vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México no es de ya ganamos y va a seguir lo mismo, no tendría ningún sentido tanto esfuerzo, sacrificio porque al final de cuentas esta lucha viene de lejos, hay muchos que se quedaron en el camino, muchos que fueron precursores de este movimiento, nosotros le dimos continuidad a una lucha ya iniciada, entonces no vamos, de ninguna manera, a traicionar al pueblo de México, y además, que no es poca cosa, como añadido les digo que yo no voy a dejar mal el nombre de Tabasco”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

Previo a su regreso a los Ciudad de México, se refirió a la posibilidad de que se reduzcan o no los salarios de altos funcionarios del Poder Judicial.

“Ellos son independientes, es un poder y yo soy respetuoso de las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, señaló López Obrador.

-¿Les haría un nuevo exhorto para bajarse los sueldos?

“Estoy seguro que van a cumplir con la ley como lo tenemos que hacer todos”, apuntó López Obrador.

Señaló que aún no tiene alguna confirmación de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin vaya a acudir o no a su toma de protesta.

Este viernes, el presidente electo de México participó en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, López Obrador se comprometió a que como presidente ofrecerá a las víctimas una disculpa a nombre del Estado mexicano.

