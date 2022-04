No voy a parar hasta esclarecer el asesinato de mi hija Debanhi: Mario Escobar

Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven que fue encontrada muerta en Nuevo León tras desaparecer luego de tomar un taxi, dijo que no va a parar hasta esclarecer el asesinato de su hija.

“Toda la ayuda que pueda tener para poder esclarecer el asesinato de mi hija es bienvenido, porque fue un asesinato, la mataron, lo repito, la mataron, caiga quien caiga, tope dónde tope, no voy a parar, no voy a parar para poder esclarecer esto, no vamos a parar para esclarecer todas las desapariciones”, dijo Escobar al salir de la misa por la muerte de su hija.