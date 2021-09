“No venimos a ganar la guerra, sino la paz”, dice Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC ante el Senado

Arrancó la comparecencia ante el pleno del Senado de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto Lopez; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Te recomendamos: Mayo, el mes más violento de 2021: SSPC

Se trató de una comparecencia inédita porque nunca se había presentado el gabinete de seguridad de manera integral ante los legisladores en una comparecencia.

“Quienes me conocen, saben que no politizo la administración, nuestro objetivo debe ser lograr un México seguro, un México en paz. México lleva varias administraciones buscando disminuir la administración del país, la única diferencia es que en este gobierno vamos también por las causas que la originan. No venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz”, afirmó Rosa Icela Rodríguez ante senadores”, dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante su intervención.