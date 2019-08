AMLO descarta declarar la guerra contra el narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no caerá en la trampa de declarar la guerra, luego de que fueran encontradas 19 personas ejecutadas en Uruapan, Michoacán.

Te recomendamos: CJNG se atribuye asesinato de 19 personas en Uruapan: Fiscalía de Michoacán

Luego de la reunión de seguridad de las 6 de la mañana, el presidente informó que por esas ejecuciones en Uruapan fueron detenidas 14 personas, 2 de ellas de 16 años de edad. Anunció que en Michoacán iniciará el programa para prevenir las adicciones y que ese estado, como otros 9, son más complicados.

Identifican a cuatro de los 19 cuerpos encontrados en Uruapan, Michoacán . (EFE)

También señaló que la incidencia delictiva ha disminuido en estados como Nayarit, Sinaloa y Durango.

En el mismo sentido, el Secretario de la Defensa Nacional aseguró que en Durango están desplegados más de 7 mil efectivos.

Durante la conferencia de prensa matutina, celebrada en el Batallón de Infantería del Campo Militar 5 de Mayo, ubicado en Durango capital, el presidente López Obrador anunció que el lunes próximo será presentado un informe sobre el despliegue de la Guardia Nacional ante la Conferencia Nacional de Gobernadores.

También se refirió a los bloqueos y manifestaciones de campesinos en diversos puntos del país el jueves pasado.

Reiteró que los recursos serán entregados de forma directa a los beneficiarios y no a través de intermediarios.

Sobre la acusación por parte de la Fiscalía General de la República a la ex Secretaria de Estado, Rosario Robles de haber desviado más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio pasado.

No ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos. Esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y él nada más me informa. Y la instrucción es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, la instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie, no voy a ser tapadera de nadie, también claro no estoy por las venganzas”, aseguró López Obrador.