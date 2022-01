‘No van a haber despidos, ni disminución de salarios’, dice AMLO tras compra de Deer Park

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje, la tarde del jueves 20 de enero de 2022, después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) concretara la compra de la refinería Deer Park, ubicada en el estado de Texas.

En su mensaje, difundido por medio de la cuenta de YouTube de Pemex, el mandatario le envío una mensaje a los empleados de la refinería, a quienes les aseguró que no habrá despidos, ni tampoco habrá disminución de sueldos.

“Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros del partido de la fraternidad universal. No vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que tengan la seguridad de que no van a haber despidos, disminución de salarios a los obreros, a los administrativos y estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades“, dijo López Obrador en un fragmento de su video que tiene una duración de casi nueve minutos.