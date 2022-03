No tenía ‘los calzones’ para hacerlo: Madre que entregó a su hijo por riña en estadio Corregidora

Amalia Sánchez Aguilar, madre que entregó a su hijo tras la riña registrada en el estadio Corregidora en Querétaro, dijo en entrevista exclusiva con Paola Rojas que no tenía ‘los calzones’ para hacerlo, además, contó que no sabía que su hijo había ido al partido entre Los Gallos Blancos y Atlas.

Te recomendamos: Autoridades catean instalaciones del Club Querétaro y aseguran inmueble

Durante la entrevista en Al Aire con Paola Rojas, la señora Sánchez Aguilar narró que no sabía que su hijo había ido al partido y que se enteró de la situación en el estadio Corregidora a través de la televisión.

“No sabía que él había ido al partido, él salió el sábado a la una de la tarde, le pregunte a dónde vas y me dijo ahorita regreso, pero ya no regreso, entonces ya me mandaron una imagen de lo que estaba pasando, pero ya no supe más, sentí angustia de estar viendo todo lo que decían en la tele”.

Amalia Sánchez Aguilar contó que vio en un video cuando estaban golpeando a su hijo.

“Vi en un video cuando lo estaban golpeando, pero pues ya de ahí ya no supe nada y ya el domingo así la pasamos”.

Señaló que el lunes, 7 de marzo de 2022, autoridades realizaron un cateo en su casa y destacó que se llevaron su teléfono celular, por lo que no tiene comunicación con nadie.

“El lunes llegaron a catear mi casa, se llevaron mi celular de hecho no tengo comunicación con nadie porque se llevaron los celulares, yo le pregunte a un policía que yo qué hacía en caso de que él regresara o se comunicara conmigo, y, ellos me dijeron que podrían ir por él o que yo lo podría llevar”.

Sánchez Aguilar señaló que su hijo llegó el martes, 8 de marzo de 2022, a su casa sin saber que había ocurrido un cateo, por lo que ella le comentó que por seguridad podría entregarlo a las autoridades.

“Mi hijo llega el martes sin saber que hubo cateo, llega y yo no tuve oportunidad de platicar de otra cosa más que enfocar lo qué pasaba, le dije sabes qué las cosas están así hubo un cateo pues me dijeron que te puedo entregar por seguridad tuya y de nosotros”.

Narró que su hijo había llegado muy golpeado, con la cabeza descalabrada, el pie suturado y si poder respirar bien, debido a los golpes en la espalda y costillas.

“Llegó muy golpeado, no sé quién lo llevaría al doctor porque traía suturado el pie, la cabeza la trae descalabrada, él no puede respirar muy bien porque lo golpearon toda la espalda y las costillas”.

Amalia Sánchez Aguilar aclaró que su hijo no golpeó a nadie y que el fierro que traía en las manos como sale en algunos videos fue para defenderse de una persona que lo había agredido.

“Él no golpea nadie, en los videos él sale con un fierro en la mano y se ve en el video que él le va a pegar a un chico, él dice que identificó que le había pegado y agarró ese fierro para defenderse y cuando iba a pegarle el chico corrió, que bueno que no lo alcanzó, Dios estuvo en ese momento que no le pegó”.

Dijo que le costó mucho trabajo tomar la decisión de entregar a su hijo.

“Me costó mucho tomar la decisión de entregar a mi hijo, pero estuvo en el momento indicado, le dije vamos a entregarte y él me dijo sí vámonos, me dolió mucho en mi corazón, yo iba acompañada con uno de mis hijos y antes de entrar paró la camioneta y le dijo: hermano yo no quiero entregarte porque siento que te estoy delatando, pero es lo correcto, perdóname por lo que vamos hacer, y mi hijo le contestó no tengo que perdonarte y sigue adelante”.

Sánchez Aguilar comentó a Paola Rojas que se sentía destrozada por la decisión que tomó y reiteró que la gente le dice que hizo lo correcto.

“Estaba destrozada, todavía lo estoy, pero ya estoy más tranquila de que hice lo correcto, y que la gente me diga hiciste lo correcto yo no hubiera tenido los calzones de hacerlo”.

Amalia Sánchez Aguilar comentó que toda su familia apoyó y respaldó la decisión de entregar a su hijo.

“Estoy tranquila sé que está bien y sé que fue por su bien, personas en la Fiscalía me felicitaron, a fin de cuentas, es lo correcto y ahí estamos y pues toda mi familia lo apoyamos y respaldan mi decisión”, puntualizó la señora Amalia Sánchez Aguilar.

Con información de Noticieros Televisa

LSH