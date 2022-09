‘No tengo nada que esconder’: reitera ‘Alito’ Moreno ante Sección Instructora que analiza desafuero

“Yo lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, lo he señalado, yo he sido claro, no tengo nada que ocultar, yo he sido una gente transparente, he sido siempre no solo objetivo, mis cosas son claras, están de cara a la sociedad así que aquí seguiremos trabajando juntos”, aseguró Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI