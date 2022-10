‘No tengo miedo, estoy lista’: Claudia Ruiz Massieu se destapa como aspirante presidencial

Este martes, 18 de octubre de 2022, continuó el foro Diálogos por México, organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Participan los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, así como Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, y la senadora Claudia Ruiz Massieu.

En su intervención, la senadora Claudia Ruiz Massieu dijo que el PRI ha perdido credibilidad ante la ciudadanía, que ve que el partido vota de forma dividido en el Congreso de la Unión.

Frente a la militancia y expresidentes del partido, se destapó como aspirante presidencial del bloque opositor.

“Por eso es aquí donde les digo con orgullo con honor y con la frente en alto que estoy lista, la vida, mi familia y mi partido, me han dado la oportunidad de prepararme y el privilegio de servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, incluyente, liberal y que construya un mejor país para todos, quiero abanderar el proyecto de los priistas que aman al PRI y con los que ya se fueron, de los panistas quieren una patria ordenada y generosa, de los perredistas que han militado en las causas de la justicia y democracia, de los cenecistas que van de la mano del pueblo, de todos los millones que no militan en ningún partido, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”, externó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.