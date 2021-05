‘No se va ocultar absolutamente nada’ por accidente en Metro de CDMX, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que se investigará “a fondo” el accidente en el Metro de la Ciudad de México que ha dejado al momento 23 muertos y 79 hospitalizados.

Indicó que “no se va a ocultar absolutamente nada”, pues el “pueblo de México tiene que conocer toda la verdad”.

Dijo respaldar la “postura” del Gobierno de la Ciudad de México, que momentos antes había anunciado un doble peritaje, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la capital como de una empresa internacional y externa especializada.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, manifestó el presidente.