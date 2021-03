No se mezclarán vacunas anti COVID-19, segundas dosis serán del mismo laboratorio

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se reincorporó, a distancia, a la conferencia vespertina, reveló que aún es positivo a COVID-19, por lo que permanecerá trabajando desde casa.

Te recomendamos: México, EEUU y Canadá registran disminución de casos COVID-19, reporta la OPS

“Ya me incorporo hoy después de 19 días, ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID, lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba y vuelví a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque ya tengo alta médica no tengo el alta epidemiológica”, informó Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.