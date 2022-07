No se está violando el T-MEC, asegura CFE ante controversias sobre política energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fijó postura ante las controversias que presentaron Estados Unidos y Canadá contra México por la presunta violación del T-MEC en materia energética.

“No se está violando el tratado y eso es lo que se va a defender ahí, eso es lo que se va a discutir, es lo que se va a demostrar o intentar demostrar, pero además se espantan y se rasgan las vestiduras, esto es un procedimiento normal, esto es un procedimiento que está marcado dentro del tratado dentro del T-MEC, es parte de los mecanismos que existen. No estamos en contra de la inversión extranjera, no estamos en contra de la participación privada, estamos en contra de que esta participación privada sea bajo condiciones injustas, bajo condiciones ilegales, bajo condiciones que ponen en riesgo a las empresas del estado mexicano”, indicó Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE.

En otro tema, se informó que la Comisión Federal de Electricidad ha tenido ahorros presupuestales por 28 mil millones de pesos en lo que va de la presente administración.

En conferencia de prensa, directivos de la CFE aseguraron que las adjudicaciones para compra de carbono se han realizado de manera legal.

“Esto no está vinculado a ninguna situación obscura, a ninguna situación opaca, está vinculado a un criterio técnico de posibilidades de producción de cada uno de estos mineros y a un criterio de distribución donde le vamos a dar a los que menos tienen, no podemos abrir esto a un concurso porque si no, le estamos abriendo las puertas a los coyotes o le estamos abriendo las puertas que los que más posibilidades tengan puedan acaparar una mayor cantidad de contratos”, explicó Miguel Alejandro López López, subdirector de Contratación y Servicios CFE.