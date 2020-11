No a la represión’: AMLO pide investigar dispersión a balazos en protesta feminista de Cancún

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que se debe hacer una investigación sobre la represión policiaca durante una marcha feminista en Cancún para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

“No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.