No queremos muros en nuestro territorio’: AMLO a Ken Salazar ante plan migratorio en el Istmo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo hoy, 5 de septiembre de 2022, en su conferencia mañanera a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México , que ante el plan migratorio en el Itsmo, México no quiere muros en el territorio.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no seguir con la construcción del muro fronterizo.

“No queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio, para que no se especule, nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera, es el único presidente de los últimos tiempos, porque desde el presidente Bush, luego Clinton, luego Bush hijo, Obama, Trump, todos hicieron muro, como mil 500 kilómetros”, destacó AMLO.