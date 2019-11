‘No queremos golpes de Estado. El pueblo da y el pueblo quita’: AMLO

El presidente, Andres Manuel López Obrador, aseveró que en su mandato no se permitirá el uso de la fuerza para quitar mandatarios del poder.

No queremos golpes de Estado. El pueblo da y el pueblo quita, que no se use la fuerza para que se quite a funcionarios de su cargo”, dijo en su visita a la Unidad Deportiva de Tlapa de Comonfort, Guerrero.