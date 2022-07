‘No que no tronaban, pistolita’: Alejandro Moreno a Morena tras lograr quórum en reunión

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presidió la reunión de la Comisión de Gobernación y Población, luego de la amenaza de los legisladores de Morena de no asistir hasta que sea removido de su cargo.

Y es que este viernes fue citada la Junta Directiva de la Comisión por el también dirigente nacional del PRI, para acordar los temas a tratar en la reunión del pleno.

Pero los diputados morenistas, que son mayoría, advirtieron en un comunicado que no responderían a su convocatoria, “no por falta de voluntad para trabajar -dijeron- sino ante la imposibilidad de hacerlo con un presidente que carece de legitimidad y que está siendo perseguido por diversos delitos”.

Esto, luego de la supuesta carpeta de investigación de la Fiscalía de Campeche en su contra por diversos delitos.

El diputado Vicente Onofre, de Morena, se hizo presente en la reunión virtual junto con los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que se logró el quórum de la Junta Directiva con 8 legisladores.

“Y uno de Morena, que se conectó, cómo ves, el diputado Onofre, entonces como digo: ¿no que no tronaban pistolita?, ¿no que anunciaron ayer que no venían? Miren, lo que tienen que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores, lo que tiene que haber es responsabilidad por el país, no puede estar sujeto ni una Comisión ni el Congreso a caprichos de nadie, y bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México”, indicó Alejandro Moreno, diputado del PRI y presidente de la Comisión Gobernación y Población.