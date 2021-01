‘No podemos más’; restaurantes piden ‘rescate económico o abrir’

Germán González Bernal, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), aseguró este miércoles que el sector restaurantero está emitiendo un “grito de desesperación” ante el cierre impuesto por las medidas sanitarias por COVID-19.

En una mesa de análisis en Despierta sobre la situación que vive la industria restaurantera, a la que acudió también Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Germán González Bernal pidió buscar un equilibrio entre la economía y la salud.

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dijo que el gobierno ha desarrollado programas integrales de apoyo a las familias, como el programa de becas a niños en escuelas públicas. Agregó que se está dando un apoyo directo a los meseros y créditos para pequeños empresarios.

El funcionario señaló que diariamente se analiza el desarrollo de la pandemia y se determinan las acciones a tomar. Enfatizó que el semáforo epidemiológico rojo determina el cierre parcial de la economía, sobre todo en los negocios no esenciales. Explicó que el sector restaurantero se encuentra incluido en el sector no esencial.

Dijo que se analiza caso por caso, con cada sector empresarial, para poder solventar cada situación, a través del diálogo y los acuerdos.

Insistió en cuidar la salud y en la necesidad de llegar a un acuerdo con los restauranteros para que puedan abrir en las condiciones que permitan a los usuarios y a los que prestan el servicio cuidar su salud.

Germán González Bernal advirtió que los apoyos económicos existen, pero no son suficientes.

“No me vas a ayudar, no me vas a dar, déjame trabajar”, dijo y aseguró que se puede balancear la salud con la economía.