“No permitiremos el regreso del plantón triqui a Av. Juárez”: Batres

Esta tarde, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que grupos completamente ajenos a la comunidad triqui comenzaron el enfrentamiento en Valle Gómez, y precisó que no permitirá otro plantón en avenida Juárez ni en cualquiera de las vialidades principales de la capital mexicana, pues no son sitios adecuados para los menores de edad.

N+ te recomienda: Autoridades capitalinas dialogan con triquis

“De ninguna manera se aceptará el regreso al plantón en avenida Juárez, de ninguna manera se va a aceptar que se bloqué avenida Juárez, el Eje Central, u otras avenidas de la ciudad de México, se pueden analizar otros puntos donde puedan instalarse las familias triquis, pero no se va a aceptar que haya regreso del plantón a la avenida Juárez, la calle no es un lugar para los niños, y no vamos a aceptar que se ponga en riesgo a las niñas y los niños. Las demandas que tiene esta comunidad son demandas legítimas, respetamos su lucha, pero no se puede poner por encima de los intereses de la infancia ninguna lucha política”, afirmó Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX.