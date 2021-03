’No ocultamos nada’: AMLO sobre informe de más de 300 mil muertos por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que su gobierno oculte las cifras reales de contagios y muertes en México a causa del coronavirus COVID-19, tras un informe que señala que hay más de 300 mil muertos en territorio mexicano.

“La verdad es que se ha informado bastante, y nosotros no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, se ha actuado no sólo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia para evitar los fallecimientos hemos trabajado día y noche, y estamos hablando de muchos trabajadores de la salud”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que su gobierno ha recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque México fue el país de América Latina que llevó a cabo la mayor reconversión de hospitales para atender enfermos COVID y evitar fallecimientos.

El presidente de México dijo que sus adversarios y algunos medios de comunicación son capaces de valerse del dolor humano y magnifican todo lo que pueda perjudicar a su gobierno.

“Sin embargo, nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo hasta del dolor humano, andan siempre ‘zopiloteando’; es temporada de zopilotes, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos porque lo que está en el fondo, no hay que olvidarlo, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción y ellos están inconformes porque son muy corruptos nuestro opositores y no solo son los de la mafia del poder sino sus achichintles: voceros, intelectuales orgánicos, la prensa”, señaló López Obrador.

El gobernante mexicano dijo que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros viven una crisis de credibilidad.

“No solo en México sino en el mundo, hay una crisis de credibilidad en los medios de información; estoy hablando del New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, todos porque durante el periodo neoliberal fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones… La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas, en manos de empresarios. Utilizan los medios para proteger sus intereses”. aseveró López Obrador.