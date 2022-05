“No nos interesa” ir a Cumbre de las Américas: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que no le interesa participar de la Cumbre de las Américas que Estados Unidos acogerá en junio en Los Angeles.

“Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa (…) esa cumbre no enaltece a nadie”, afirmó el Ortega durante una actividad en Managua sobre esta cita de junio.