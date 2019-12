‘No nos adelantemos, hay que esperar el juicio’: AMLO sobre García Luna

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se refirió, de nuevo, al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en días pasados en Estados Unidos; el representante del Ejecutivo pidió esperar a que se desarrolle el juicio ante las autoridades estadounidenses para conocer si en algún momento se generan mayores detalles de personas que pudieran estar relacionadas con este caso.

Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar porque si no dice nada, si oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable – ¿Usted le recomendaría a García Luna que cantara? – No, no, no, yo no recomiendo nada, que cada quien actúe de acuerdo a su responsabilidad, no nos adelantemos, vamos a esperar, eso es lo mejor, es un juicio”, comentó el presidente López Obrador.