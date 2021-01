No más plásticos de en solo uso en la Ciudad de México

A partir de este viernes, 1 de enero de 2021, en la Ciudad de México queda prohibida la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos, varillas para globos, vasos y sus tapas y charolas para transportar alimentos, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables.

En la prohibición también se incluyen platos, vasos y charolas de unicel.

Los plásticos de un solo uso deberán ser reemplazados por envases de cartón o plástico compostable.

Empresarios e industriales del plástico piden prórroga, pues aseguran que la pandemia de COVID, les ha imposibilitado explorar nuevos materiales.

Los principales consumidores de estos materiales, son los negocios de venta de alimentos, en todas las escalas, los pequeños en su mayoría, desconocen la medida.

“No, no me había mencionado la delegación, no tenía ese conocimiento, pues ahorita que nos van a prohibir eso, sí sería reemplazarlo al vaso de que es de cartón”, Josué Luis Mendoza, cafetero.

“Hasta ahorita no nos han dicho nada, para lo del planeta y todo pues está bien porque antes me acuerdo que cuando iban a comprar así quesadillas y eso todo mundo sacaba su traste, ahí llevaban sus cosas y ahora no, ahora todo lo quieren fácil, hasta por una quesadilla te piden charola, una gordita una charola, quieren un unicel, luego hasta dicen, le pago yo el unicel, le compro la charola, pero yo diría que volviéramos a lo de antes, unos no compran se molestan y se van”, Gregoria Honorato, vendedora de alimentos.